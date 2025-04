Yildiz ancora al centro della Juventus: il numero 10 insegue un nuovo traguardo

2025 Getty Images

La Juventus prepara il prossimo match contro la Roma, fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions League. I bianconeri puntano a confermare la vittoria contro il, ma servirà di più: l'1-0 contro i rossoblù non ha di certo cancellato le difficoltà di questa squadra, che ha faticato a chiudere la partita e a controllare totalmente il gioco.Serviva vincere e la vittoria è arrivata, ma come ha detto Tudor ogni partita è un esame, e dunque non ci si può fermare, anzi. L'allenatore croato ha già stabilito alcune idee chiare, sia per quanto riguarda l'atteggiamento e il lavoro, sia per il. Dalla partita contro il Genoa, una delle conferme dovrebbe essere, protagonista indiscusso della prima partita dell'era Tudor.

Yildiz ancora titolare e a caccia di un traguardo

Il numero 10 ha segnato il goal vittoria ed è stato il migliore in campo contro il Genoa. Schierato come trequartista, il turco ha dimostrato il suo valore in una posizione che aveva ricoperto in. Yildiz va verso un'altra maglia da titolare con la Roma, e può giocare ancora sulla trequarti, stavolta insieme a Nico Gonzalez.Per il classe 2005 c'è un traguardo importante nel mirino: può segnare in, infatti sarebbe la prima volta per lui, che in questa stagione ha trovato la rete 7 volte tra campionato, Champions League e Supercoppa.