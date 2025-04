Getty Images



Roma-Juventus Women, parla Rosucci

La centrocampista classe 1992 della Juventus Women Martinaha parlato ai microfoni della Rai a pochi minuti dal calcio d'inizio di Roma-Juventus. Big match di Serie A Femminile che si disputa oggi alle ore 11.30 allo Stadio Tre Fontane di Roma. Le sue parole:"Abbiamo attraversato un periodo difficile con pochi punti nelle ultime tre partite. Il vantaggio acquisito serve per i momenti difficili. Mancano quattro partite, quella di oggi è importante come lo saranno le prossime tre e ci giochiamo il tutto per tutto".



Roma-Juventus Women, dove vedere la sfida

"Sono felicissima di essere tornata importante perla Juve, mi mancava tanto, la Nazionale è un sogno. Ho giocato da quando avevo 16 anni quindi non posso negare che un pensiero ed una speranza c'è sempre ma ora sono concentrata sulla Juve".La partita sarà visibile in diretta gratuita su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. In streaming su Rai Play e su Dazn.