Tre punti importantissimi quelli conquistati allo stadio Tre Fontane oggi dalla Juventus Women contro la Roma Women. Decisive la doppietta di Lineth Beerensteyn e le marcature singole di Julia Grosso e Cristiana Girelli. Per le giallorosse Annamaria Serturini ed Andressa. Queste le nostre pagelle:



PEYRAUD-MAGNIN 6,5 - Non ha particolari colpe in entrambe le occasioni da gol. Si fa sempre trovare pronta quando chiamata in causa.



LENZINI 7 - Spinge e prova anche la conclusione che trova una bella respinta di Ceasar nel primo tempo. In fase difensiva avvia un vero e proprio duello con Giacinti prima e con Serturini dopo ma non si fa mai saltare, un muro.



SEMBRANT 6 - Si fa superare da Annamaria Serturini in occasione della rete del vantaggio giallorosso dopo appena 30 secondi di gara. Doccia fredda. Poi recupera ed è protagonista di una bella chiusura su Giacinti nel secondo tempo. A tratti sembra insicura ma risponde sempre presente.



SALVAI 6,5 - Si immola in più occasioni chiudendo le conclusioni in porta delle avversarie. In occasione delle reti subite non ne può nulla.



BOATTIN 6,5 - Sul primo gol di Serturini non fa in tempo a tornare. Poi avvia un duello in velocità con Haavi che dura per novanta minuti ma difficilmente si fa saltare.

GUNNARSDOTTIR 7 - Un avvio dove le sue qualità fanno la differenza. Stacca benissimo di testa su Elena Linari servendo Lineth Beerensteyn per il pareggio. Si siede a terra ed esce per infortunio. Dal 33' CARUSO 6,5 corre, si inserisce e fornisce quantità e qualità al centrocampo bianconero.



PEDERSEN 5,5 - In occasione della rete di Andressa si impigrisce e non contrasta la giocatrice brasiliana lasciandola calciare indisturbata. Discontinua, si accende e si spegne. Non fornisce una prestazione all'altezza delle altre.



GROSSO 7,5 - Corre, si inserisce e mette lo zampino su due dei quattro gol. In occasione di quello di Girelli è sua la conclusione e poi si ritaglia spazio anche per la gioia personale. Ottima partita. Dal 86' Zamanian S.V.



CANTORE 5,5 - Non basta. Chiamata in causa in un big match non riesce ad entrare mai nel vivo della gara, da segnalare solo qualche chiusura difensiva. Dal 75' Cernoia S.V.



GIRELLI 7 - Riecco la numero 10 bianconera. Torna al gol sporcando la conclusione di Julia Grosso ed esplode in una gioia incontenibile. In fase di contenimento è sempre molto importante, si sacrifica molto per la squadra.



BEERENSTEYN 8 - Decisiva. Fondamentale. Si inventa il gol del pareggio e con la sua velocità è una spina nel fianco. Il gol del vantaggio momentaneo è stupendo. La Juventus si affida alle doti dell'olandese che risponde bene. Dal 86' Bonfantini S.V.



All. MONTEMURRO 7,5 - Una gara importante, coronata da tre punti importanti. La sua Juventus va subito sotto con una doccia gelata di Serturini ma non rinunciano mai e con grande grinta riescono a ribaltare la gara. Senza dimenticare che a difesa giallorossa aveva subito veramente poche reti fino a qui.