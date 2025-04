Roma-Juventus Women 1-2, le PAGELLE: lo Scudetto ora è più vicino. Cantore fa sognare

Getty Images



Roma-Juventus Women, le pagelle

Era importante, importantissimo, tornare alla vittoria per la Juventus Women e lo fa ai danni della Roma allo stadio Tre Fontane. Risultato finale di 2-1 con le reti di Sofia Cantore ed Emma Stolen Godo. Queste le nostre pagelle:tiene a galla la Juventus quando stava iniziando ad andare in apnea nel primo tempo.she is back. Dopo quasi un anno (mancava dallo scorso maggio) e gioca subito una gara intera. Si fa sorprendere da Giacinti sul goal giallorosso.si crea subito un'occasione da goal. Duella con tranquillità ma senza mai farsi sorprendere.

chiude tutto, da qui non si passa sembra dire. Una buona gara.corre tanto, si sacrifica a tenere Haavi e alla fine finisce la benzina. Stremata ed in preda ai crampi lascia il campo.energia da vendere.che errore in avvio di gara. Si prende qualche rischio con qualche intervento duro ed alla fine viene ammonita. Oggi no.Oggi torna nel suo ruolo naturale: la centrocampista. Mette quantità in mezzo al campo.recupera e smista palloni.- pronti via ed è goal, poi toglie dallo specchio della porta una conclusione perfetta di Giugliano. Una grande prova.in leggero calo dopo le ultime apparizioni in cui era sembrata molto brillante. Fatica un po' e viene fermata dai campi.quando è in forma non ce n'è per nessuno. Pronti, via e serve Brighton sola davanti a Ceasar.corre e lotta.nel vivo della manovra sempre. Lotta, smista palloni e corre tantissimo. Utile ma non incisiva.S.V.era importante tornare a vincere, ma fiu, che fatica nei minuti finali. Ancora una volta.