Roma-Juventus Women, l'arbitro della sfida

"In trent’anni di calcio non ho mai visto un calciatore che contemporaneamente riesce a colpire di testa e a sgambettare volontariamente un avversario. Forse solo in Kung Fu Panda…" aveva tuonato il direttore Braghin in seguito al generosissimo rigore concesso all'Inter all'Arena Civica nella sfida che si è conclusa per 3-2 in favore della squadra di Piovani. Ecco quindi che l'AIA ha preso i primi provvedimenti.Ad arbitrare l'incontro tra Roma e Juventus Women di domenica alle 11.30 infatti sarà l'esperta Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro anche della Serie A. Si sceglie quindi una figura di esperienza per risanare i danni dell'ultima giornata.