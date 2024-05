Weah Juve, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza

Roma-Juventus, Weah è l’ago della bilancia

. Dalle voci di mercato alla volontà di dimostrare di non essere allaper caso, ma di meritare la maglia bianconera e la conferma per la prossima stagione. Tanti gli aspetti negativi degli ultimi mesi di Madama, ma fa da contraltare la crescita di Timothyche negli ultimi match ha fatto rivedere – in parte -, quel calciatore che aveva convinto tutti nel pre campionato.Adesso, l'esterno può diventare un punto fisso della Juventus per questi ultimi impegni stagionali. Il processo di ambientamento sembrerebbe essere arrivato a compimento, ha masticato e digerito le nuove richieste tattiche e i compiti che gli vengono richiesti in campo: la partita contro ile la sfida conlo dimostrano. Nella conferenza stampa pre Roma-Juventus , Massimiliano Allegri ha parlato anche di: "Può essere un titolare? Ha fatto una buona partita, nell'ultimo periodo sta meglio, è più in fiducia. Potrebbe giocare dall'inizio".Come detto dal tecnico livornese, ci sono buone probabilità chepossa partire titolare domani, contro la. Molto del centrocampo bianconero passa da lui e dalla sua presenza in campo. Contitolare, sulla destra, è probabile che si riproponga lo schieramento visto contro il Milan, con Cambiaso mezzala insieme anel mezzo ea sinistra. Verso l'esclusione, quindi, WestonSenza Weah, invece, passo indietro: Cambiaso sulla destra,mezzala e invariato tutto il resto. L'opzione più probabile, al momento, sembrerebbe essere la prima.