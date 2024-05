Dopo appena cinque minuti di gioco, nel match tra Roma e Juventus, arriva il primo cartellino giallo. L'arbitro ammonisce Weah per un intervento tardivo su Svilar. Quest'ultimo, esterno statunitense, era già diffidato, pertanto sarà costretto a saltare il prossimo impegno della Juventus per squalifica. La squadra bianconera dovrà affrontare la Salernitana senza di lui. Questa situazione potrebbe rappresentare una perdita importante per la Juventus, dato il contributo che Weah ha offerto alla squadra durante l'ultima parte della stagione.