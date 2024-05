Un Federicotop, un Dusanflop. Un attacco a due volti, quello dellanel match contro la, che ha visto i giocatori di Massimiliano Allegri disputare nel complesso una buona prestazione arrivando forse a meritare qualcosa in più del pareggio. Buoni segnali, all'Olimpico, anche dalla difesa, con un Gleisonin grande spolvero e letale pure in zona gol, ma le notizie confortanti questa volta sono arrivate anche da altre zone del campo, per quanto i problemi non siano di certo spariti in una notte, anzi. Eppure qualcuno, sui giornali in edicola oggi, non è esattamente convinto di quanto visto dal lato bianconero...