Roma-Juventus, Vlahovic si fa il segno 'calma'. Poi la discussione con Weah

AFP via Getty Images

Le reazioni di Vlahovic durante Roma-Juventus

Davide Bernardi, bordocampista di DAZN, racconta sulle colonne di Calciomercato.com un aneddoto sunotato domenica sera durante il big match tra Roma e Juventus "Come detto, il primo tempo della Juventus è ottimo per intensità, manca solo un po’ di precisione negli ultimi metri. Precisione e forse calma nell’esecuzione, Vlahovic il segnolo fa in primis a se stesso in più di occasione. Sia sulla punizione dal limite che su un tiro al volo di destro", racconta Bernardi. "È un messaggio che il serbo si manda, anche perché nel primo tempo non è sembrato calmissimo: urla un PRIMAAAA a, colpevole di sbagliare un assist in contropiede e poi discute animatamente a distanza con, per un mancato cross. I due vanno avanti qualche secondo, dandosi quasi appuntamento a un chiarimento bello acceso successivamente. In realtà non succede nulla, anche perché il goal di Locatelli annulla ogni contrasto".

La richiesta di Tudor a McKennie durante Roma-Juventus

E ancora: "Ecco a proposito del goal, nasce dalla richiesta che più Tudor ha urlato nel primo tempo, quello di muoversi. Nella suo filosofia, non bisogna mai star fermi, muoversi sempre, possibilmente in avanti.si sovrappone aper la centesima volta e da lì nasce l’1-0. “Dai e vai” “Dai e vai” ocome Tudor dice a McKennie, cui parla praticamente sempre in inglese".