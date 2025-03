Roma-Juventus visibile gratuitamente e in chiaro su DAZN: basterà registrarsi

Getty Images

Come vedere le partite di DAZN gratuitamente

Sarà, in programma domenica 6 aprile alle 20.45 allo stadio Olimpico, la prossima partita di Serie A (l'ultima per questa stagione) chetrasmetterà in chiaro e gratuitamente per tutti, secondo una strategia pensata per coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano.Per vedere le partite a titolo gratuito sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming. Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Le modalità di registrazione

Da desktop o mobile –accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita;

Da Smart TV –aprire l’app DAZN dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Cambia qualcosa per gli abbonati?

L'importanza di Juventus-Roma

Chi sarà il telecronista della partita

Di seguito, le due strade per la registrazione:Come ricordato in passato, per fruire della miglior esperienza, DAZN consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.Quella di domenica sarà una partita fondamentale per Juventus e Roma, separate da appena tre punti in classifica in una fase cruciale della stagione, che vede diverse squadre concretamente in corsa per un posto in Champions League. Il posticipo di domenica, dunque, promette fin da ora grande spettacolo.A raccontare la sfida su DAZN sarà, affiancato dal commento tecnico di. Dal campo, collegamento dalle 19.45 con Diletta Leotta che accompagnerà i tifosi nell’atmosfera pre-match e si alternerà nel post partita con Giorgia Rossi in collegamento dallo studio del DAZN Serie A Show, che ospiterà lo special guest, ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale Italiana. Sarà lui, insieme ai talent di DAZN Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara, a svicerare tutti i temi del big match e della 31esima giornata di Serie A.