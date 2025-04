Roma-Juventus, una certezza e tre dubbi per Tudor

2025 Getty Images

Domani sera lasarà di scena allo Stadio Olimpico per affrontare la Roma nel big match della 31ª giornata di Serie A. Una sfida ad alta tensione, che può dire molto sul destino europeo di entrambe le squadre. Tra i dubbi di formazione più importanti per i bianconeri, c’è quello legato al ruolo di trequartista.L’unico sicuro di una maglia da titolare alle spalle di Vlahovic è Yildiz, ormai diventato una certezza per il tecnico grazie alla sua qualità e imprevedibilità. Per l’altra posizione alle spalle dell’attaccante serbo, la concorrenza è serrata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono tre i nomi in ballottaggio: Koopmeiners, Nico Gonzalez e Kolo Muani.

La scelta dipenderà dalle condizioni fisiche, ma anche dall’approccio tattico con cui la Juventus vorrà affrontare la Roma, squadra in crescita sotto la guida di Ranieri. Koopmeiners garantisce equilibrio e inserimenti, Nico Gonzalez è più offensivo e tecnico, mentre Kolo Muani aggiunge profondità e dinamismo. Un rebus che verrà sciolto solo a ridosso del fischio d’inizio.