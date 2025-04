Roma-Juventus, Tudor 'si finge' difensore nel riscaldamento. Poi il gesto con Giuntoli

AFP via Getty Images

Il gesto di Tudor nel riscaldamento prima di Roma-Juventus

Davide Bernardi, bordocampista di DAZN, racconta sulle colonne di Calciomercato.com un aneddoto sunotato domenica sera durante il riscaldamento prima del big match tra Roma eallo Stadio Olimpico. Roma-Juventus è stato l’incontro di due allenatori pratici allo stesso modo, ma diametralmente opposti, e forse l’esperienza influisce, nella maniera di vivere i 90’ e non solo", scrive Bernardi. "A partire dal riscaldamento: Tudor come sempre, come già faceva quando della Juventus era solo un membro dello staff di Pirlo, segue il riscaldamento accanto ai giocatori. Sistema i conetti coi piedi se non sono alla distanza giusta, si finge difensore se un suo giocatore gli va incontro con la palla e poi la palla appunto. Nell’animo Tudor è ancora profondamente giocatore, ragazzo che si diverte col pallone".

Il gesto con Giuntoli

E ancora: "Faccio lo scalpo a qualsiasi banale retorica, ma vederlo per l’Olimpico camminare portandosi tra i piedi qualsiasi pallone gli capitasse a tiro, me lo ha fatto sentire più simile a tutti noi, di quanto credessi. Con uno di quei palloni, accarezzato con le scarpe eleganti, ci attraversa tutto il campo, fino a portarlo da, con cui scambia qualche parola nel pre-partita".