Cosa può cambiare Tudor dopo Juventus-Genoa?

Igor Tudor ha cominciato la sua avventura alla Juventus da due settimane, e ha già dato un'impronta importante. I cambi rispetto asono diversi, soprattutto nel sistema di gioco: dalla difesa a tre agli interpreti, il croato ha dimostrato di voler costruire la Juventus per vincere, senza fare alcun paragone con il passato.La vittoria è proprio l'aspetto più importante per i bianconeri, e nelle ultime due partite di Thiago Motta non solo era mancato il risultato, ma anche la reazione. La Juve ha vinto la prima partita dell'era Tudor contro il, e punta a ripetersi nel big match contro la Roma.

I cambi di Tudor verso Roma-Juventus

L'allenatore croato può già cambiare alcuni protagonisti rispetto all'ultima partita. Chi per cause di forza maggiore, come, chi per scelta tecnica, vedi. Tudor potrebbe schierare Kalulu dal primo minuto a posto dell'ex Frosinone, mentre come trequartista si fa concreta l'opzione Nico Gonzalez.McKennie va verso la conferma sulla sinistra, mentre a destra può tornare titolare Timothy Weah, che prende il posto proprio di Nico Gonzalez rispetto all'ultimo match.