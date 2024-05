Serve un salto dialla Cristiano Ronaldo per evitare il peggio. Anzi: serve pure chesi metta in proprio, così da cambiare le sorti della partita e della squadra intera. A fine primo tempo è 1-1 all'Olimpico - a Lukaku ha risposto Bremer -, e Roma-Juve sembra un match di boxe destinato a decidersi ai punti.Se ne danno e ne prendono, fanno e disfano, attaccano e difendono. Vale tutto, a Roma, perché vale più di tutto il risultato finale. Ma la Juventus non si mette in un angolo, e si è visto dalla reazione avuta dopo lo svantaggio un po' così. Strano. Pure sfortunato.