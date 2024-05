La Roma, attraverso un comunicato, ha condiviso alcune informazioni utili in vista del match di domani contro la Juventus allo Stadio Olimpico.Riposta nel cassetto per qualche giorno la sfida con il Bayer Leverkusen, lae i romanisti si concentrano sul prossimo avversario nella corsa Champions.Sul prato dell'Olimpico, domenica alle 20.45 scenderà in campo la. Per una delle più belle classiche del calcio italiano -- lo Stadio farà registrare l'ennesimo: sono attesi circa 64 mila spettatori.Sarà anche l'occasione per festeggiare lo storico secondodella nostra, che ha letteralmente dominato anche questo campionato: la celebrazione è in programma durante l'intervallo!I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18.15. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. E arrivando in anticipo, avrete modo di visitare la Toyota Fan Zone: all'interno, troverete anche il nostro Store.Non sarà possibile accedere dal varco di prefiltraggio su viale delle Olimpiadi, per la presenza del Villaggio del Tennis. Chi possiede un biglietto di Curva Sud Laterale e Centrale dovrà passare dal varco di piazzale De Bosis. Chi lo ha di Monte Mario o settori hospitality dovrà invece entrare da viale dei Gladiatori.Attenzione: per questa partita gli abbonati non potranno fare il cambio utilizzatore.Per qualunque necessità, dalle 17 potrete telefonare al Call Center AS Roma (06.89386000). Il Call Center può essere contattato anche per mail (callcenter@asroma.it) o tramite form. E dalle 17:45 potete rivolgervi al botteghino di via Nigra (box 4).