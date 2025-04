Roma-Juventus, Soulé titolare contro la sua ex squadra? Ranieri ha scelto

Getty Images

Soulé gioca contro la Juventus?

Roma-Juventus sarà ovviamente una partita speciale per Matias Soulé, che ritrova la Juventus dopo averla lasciata definitivamente l'estate scorsa quando si è trasferito nella capitale. Non è la prima volta che l'argentino gioca contro i bianconeri da avversario. Era già capitato all'andata e nella passata stagione quando vestiva la maglia del Frosinone. Fino ad ora non è mai riuscito ad incidere contro la Juventus. "Se segno esulto? Non lo so, vediamo", ha dichiarato nell'intervista rilasciata a La Stampa.

La probabile formazione della Roma

Chissà se segnerà Soulé, sicuramente però giocherà dal primo minuto all'Olimpico nel posticipo che vale molto in chiave Champions. Il talento argentino partirà titolare sulla trequarti. Da settimane si è guadagnato sempre più spazio e senza Paulo Dybala, fuori per infortunio, avrà sicuramente chance di mettersi in mostra nel finale di campionato.