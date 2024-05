Domenica sera allo Stadio Olimpico,si sfideranno per conquistare tre punti cruciali per le rispettive classifiche, ma il duello tra le due squadre si è esteso anche al mercato. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, i club si contendono l'attaccante Under 14 più talentuoso d'Italia, Giuseppe Pipitò.Le sue doti tecniche sono indiscutibili, ma ciò che stupisce di più è il suo anno di nascita: Pipitò è del 2010 e gioca nel campionato Under 15 come se fosse alla pari con i suoi coetanei. Questo non è nuovo per il ragazzo, che in passato ha giocato addirittura con i ragazzi del 2008. Dimostra una notevole sicurezza e abilità sul campo, quasi da veterano della categoria, e incanta con il suo piede mancino, disegnando traiettorie deliziose. È un giocatore decisivo in qualsiasi ruolo gli venga assegnato, potendo agire in tutte le posizioni dell'attacco o persino come mezzala. Lo riporta La Giovane Italia.