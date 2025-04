La Roma è la squadra più in forma in Serie A: il dato sui giallorossi

Getty Images

La Roma ospita la Juventus in uno dei match più importanti della stagione per entrambe le squadre, anche e soprattutto per i rispettivi momenti. I padroni di casa vogliono dare continuità a un periodo di grande forma, mentre i bianconeri stanno ripartendo con la guida di Tudor dopo l'esonero diLa Juventus ha affrontato il mese più complicato della sua stagione, con le sconfitte controche sono state simboli del crollo di ogni premessa e promessa del nuovo corso targato Motta. Alla Juve, però, il tempo è poco, e lo sa anche il nuovo allenatore Tudor: i bianconeri devono risollevarsi presto, e dare continuità al risultato di sabato scorso con il

Roma, nel 2025 più punti di chiunque altro

Roma, 32

Bologna, 28

Inter, 27

Juventus, 23

Napoli, 23

Milan, 20

Torino, 19

Fiorentina, 19

Atalanta, 17

Lazio, 17



Di fronte, coem atniciapto, ci sarà una Roma che in questo 2025: i giallorossi sono infatti primi in campionato per punti raccolti nel nuovo anno, e hanno staccato il, ma anche il Napoli e la stessa Juve di diverse lunghezze. Sarà dunque una gara molto complicata per i bianconeri, ma sarà necessario affrontarla con la voglia e la determinazione per vincerla.La top 10 delle squadre che hanno raccolto più punti nel 2025: