Roma-Juventus, le scelte per l’attacco

Un piccolo intoppo, più fastidioso che preoccupante., ma oggi – al Training Center della Continassa -, Kenan Yildiz non si è allenato con i compagni . Per il classe 2005, un piccolo problema fisico che l’ha costretto ad un lavoro personalizzato, lontano dal resto della squadra.Pochi dubbi, però, sul fatto che possa essere abile e arruolabile – inserito nella lista dei convocati -, per il prossimo impegno contro la Roma. A sciogliere ogni dubbio sarà Massimiliano Allegri domani in conferenza stampa. Insomma, Yildiz dovrebbe esserci, ma non da titolare.Scivola indietro nelle scelte di Massimilianoil turco classe 2005. Salgono, invece, le quotazioni della coppia. Si candidano ad uno spezzo di gara nella second parte di match, siache. Il polacco è apparso in forma e in fiducia nelle ultime uscite, mentresi è messo in mostra in allenamento. Stanno bene, possono dare una mano a partita in corsa.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.