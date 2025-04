La Roma perde un titolare per la partita con la Juventus: il motivo

AFP via Getty Images

La Juventus si prepara alla gara contro la Roma, e lo fa con la consapevolezza di dover migliorare ancora. La vittoria contro il Genoa non ha di certo cancellato le ultime difficoltà, ma ha restituito una parte di serenità che mancava da tanto, soprattutto in casa.ha cominciato con il piede giusto, ma ha già ribadito in conferenza stampa (e non solo) di voler andare oltre E andare oltre significa ripartire subito con la determinazione di chi vuole vincere, anche quando l'avversario è in grande forma. La Roma, infatti, vanta un rendimento migliore di, e in generale di ogni squadra di Serie A nel 2025. La squadra di Ranieri, però, dovrà fare a meno di diversi giocatori per infortunio, come il grande ex

Non solo, l'allenatore giallorosso non potrà contare su un altro titolare importante,: dopo l'ammonizione ricevuta nella partita contro il Lecce, l'ex Milan è stato squalificato e dunque salterà la gara contro la Juventus.