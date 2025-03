Roma-Juventus, Ranieri perde un titolare per squalifica

Getty Images

Saelemaekers squalificato: salta la Juve

In occasione della delicata sfida di campionato che, domenica 6 aprile, vedrà di fronte la Roma e la Juventus, chiamate a fronteggiarsi in un autentico scontro diretto con vista sulla zona Champions League. Dopo la sofferta ma preziosa vittoria sul campo del Lecce, infatti, Claudio Ranieri sarà costretto a fare i conti con una pesante defezione proprio in vista della gara contro la Juve.Si tratta di Alexis Saelemaekers, che sabato è sceso in campo con la mannaia della diffida al Via del Mare di Lecce e nel finale della partita l'ha combinata grossa: dopo un fallo non fischiato a suo favore se l'è presa con l'assistente dell'arbitro Manganiello, che lo ha punito con il cartellino giallo.

Risultato: Saelemaekers, che quasi certamente avrebbe giocato dall'inizio contro la Juventus, verrà squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo, saltando il posticipo contro i bianconeri e provocando un bel grattacapo a Ranieri.