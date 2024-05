Roma-Juventus, i ballottaggi a centrocampo

Antivigilia del match, fin qui, più importante della stagione. Sì, perché, in caso di vittoria dei bianconeri, vorrebbe dire tagliare finalmente il traguardo dell'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che qualche mese fa sembrava così vicino e scontato, fino a che il percorso si è fatto in salita e la squadra bianconera si è stancamente trascinata tra un inciampo e l'altro. Ma adesso è lì e tagliarlo significherebbe tirare un grosso sospiro di sollievo.Massimilianoripartirà dalle certezze ma, soprattutto a centrocampo, c'è più di un nodo da sciogliere, più di un interrogativo che presumibilmente troverà risposta solo nelle ore prima che la squadra scenda sul terreno di gioco dell'Olimpico.A proposito di certezze: se Allegri dovesse ripartire da queste, la linea a cinque del centrocampo sarebbe pressoché già fatta;Ma qualche ballottaggio rimane e chi è sicuro del proprio posto, al momento, sonoSi candida a replicare la prestazione contro il Milan, infatti, Timothy. Nelle ultime uscite ha dimostrato di volere e poter meritare un posto nella Juventus del presente e del futuro. Con lui a correre sul binario di destra, Cambiaso potrebbe essere dirottato a sinistra al posto di. Oppure, l'italiano potrebbe tornare nel ruolo di mezzala al posto di, con il serbo a sinistra. Attenzione, anche, alla variabile Charly Alcaraz : pure lui candidato per un posto nel mezzo al posto dello statunitense.Incastri diversi che possono ridisegnare il centrocampo e gli esterni. Gli ultimi dubbi prima di scendere in campo all'Olimpico per la partita che può significare l'obiettivo stagionale.