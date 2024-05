ROMA-JUVENTUS: DOVE VEDERE LA PARTITA

ROMA-JUVENTUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

È con un obiettivo molto concreto in testa che lava a caccia di una vittoria allo Stadio Olimpico nel match contro lavalido per la 35^ giornata di Serie A. Roma che, reduce dalla sconfitta nella semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, vuole consolidare - e magari anche migliorare - la propria posizione in classifica, che al momento parla di quinto posto con due lunghezze di vantaggio sull'Atalanta sesta. L'appuntamento in campo è alle 20.45 di oggi, domenica 5 maggio.La sfida tra Juventus e Roma sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Qui su ilBianconero - e su tutti i nostri canali social - ve la racconteremo in diretta con live testuale, aggiornamenti in tempo reale e commenti su tutto ciò che succederà allo Stadio Olimpico.Clicca sulla gallery in alto per le probabili formazioni di Roma-Juventus