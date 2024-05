Alla vigilia della grande sfida di domani sera contro la Roma, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha annunciato chesarà assente per la trasferta dell'Olimpico. Il tecnico bianconero lo ha comunicato durante la conferenza stampa, spiegando che l'attaccante turco non farà parte della squadra per la partita in programma nella capitale alle ore 20.45: "Domani mancheranno Alex Sandro, che non ha recuperato da un fastidio, e l'altro è Yildiz. Non si allena e non partirà per Roma." Quindi, oltre al brasiliano, anche lui sarà indisponibile.