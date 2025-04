Roma-Juventus, novità per Pellegrini: le ultime sulle sue condizioni

Getty Images

Le condizioni di Pellegrini

Una buona notizia per, a poche ore dal big match allo Stadio Olimpico tra Juventus . Come annunciato da Sky, il capitano giallorossoha recuperato - almeno parzialmente - dal problema al polpaccio rimediato ieri durante uno scontro di gioco nel corso dell'allenamento della vigilia, dopo il quale, pur provando dolore, era stato comunque convocato.Il centrocampista classe 1997, dunque, potrà essere a disposizione almeno in panchina, anche se chiaramente non è al meglio. Resta da capire, poi, se il tecnico della Lupa deciderà di rischiarlo eventualmente a gara in corso.