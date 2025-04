Tudor può già cambiare la Juventus: l'idea su Koopmeiners e Nico Gonzalez

Getty Images

La Juventus riparte in campionato con la trasferta di Roma. I bianconeri stanno continuando a lavorare per (ri)costruire un'identità vincente e soprattutto solida, due aspetti che sono spesso mancati in questa stagione. Tudor non ha nascosto, anzi: anche in conferenza stampa ha spiegato di aver trovato il gruppo in un momento complicato.Dopo la vittoria con il, la Juve di Tudor si misura subito con un avversario di spessore: i giallorossi sono la squadra con più punti raccolti nel 2025, meglio di. La sfida sarà molto importante in chiave classifica, sia per la corsa al quarto posto della Juventus, sia per mantenere il distacco proprio con la Roma, che adesso si trova a -3 proprio dai bianconeri.

Koopmeiners può andare in panchina? Le ultime

Verso il big match dello stadio Olimpico, Tudor potrebbe cambiare alcuni aspetti della squadra, sia per l'infortunio di Gatti, sia per scelta tecnica.La novità principale riguarda senza dubbio. Il centrocampista olandese potrebbe partire dalla panchina per il match contro la Roma, e al suo posto potrebbe giocarecome trequartista in coppia con Yildiz.Può arrivare anche una chance da titolare percome esterno a tutta fascia sulla destra, mentre Kalulu va verso la titolarità al posto di Gatti, che salterà diverse partite per la frattura della diafisi del perone. Gli ultimi dubbi saranno però definitivamente sciolti con l'annuncio delle formazioni ufficiali.