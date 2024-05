Arbitro: Colombo

Assistenti: Alassio Preti

IV ufficiale: Guida

Var: Di Paolo

Avar: Dionisi

50' - Gomitata di Kristensen su Chiesa, Colombo non fischia fallo.

44' - Fallo di Danilo su Baldanzi al limite dell'area. De Rossi chiedeva l'ammonizione.

36' - Contatto tra Cambiaso e Dybala al limite dell'area, l'argentino va a terra ma è stato lui a cercare l'avversario. Colombo fischia un fallo molto dubbio.

21' - Vlahovic controlla il pallone ma secondo Colombo lo fa irregolarmente con il braccio. Perplesso l'attaccante.

15' - Gol Roma, Baldanzi riesce a tenere la palla in campo, tutto regolare.

12' - Locatelli commette fallo su Dybala che lo aveva saltato. Niente giallo in questo caso.

4' - Weah entra in ritardo su Svilar e viene subito ammonito, era diffidato.

La Juventus torna in campo dopo il pareggio contro il Milan. Un altro big match per i bianconeri che affrontano la Roma allo stadio Olimpico (calcio d'inizio alle 20:45). Una partita che per la squadra di Massimiliano Allegri può valere la qualificazione in Champions League (tutti gli scenari). Dirige l'incontro l'arbitro Colombo. Di seguito la designazione completa.IL LIVE DELLA PARTITASegui su IlBianconero la moviola di Roma-Juventus con i principali episodi.