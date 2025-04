Roma-Juventus, le parole di Marelli sul tocco di Kelly: giusto non dare rigore

AFP or licensors

Roma-Juventus, Marelli sul braccio di Kelly

A pochi secondi dalla fine del primo tempo diche si è concluso 1-0 per i bianconeri grazie al bellissimo goal di Manuel Locatelli, la squadra di Claudio Ranieri ha avuto una chance per pareggiare.Stephan El Shaarawy infatti calcia verso la porta da dentro l'area di rigore trovando la respinta di Lloyd Kelly, che ferma il tiro dell'esterno romanista. Subito forte proteste dei tifosi di casa e dei giocatori giallorossi per l'intervento del difensore della Juventus. Il pallone infatti ha colpito il braccio sinistro del giocatore. L'arbitro Colombo non fischia e il VAR gli dà ragione dopo un rapido controllo.

Decisione corretta come spiega anche Luca Marelli, ex arbitro, ai microfoni di DAZN: "Tocca il braccio sinistro che è quello vicino al fianco, tocca il gomito, sarebbe stato diverso se avesse toccato il destro, quello sinistro era aderentissimo al corpo".