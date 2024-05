Leandro, a un passo dalle 200 presenze nei maggiori cinque campionati europei (199), è il giocatore che ha ricevuto il maggior numero di ammonizioni in questa stagione di Serie A, 14. L’argentino è inoltre prossimo alle 100 presenze in tutte le competizioni con la. Nello scorso campionato ha disputato 25 partite e realizzato un gol con la maglia della, in un'esperienza per lui poco fortunata, come ha ammesso anche Massimilianoin conferenza stampa: "Paredes l'anno scorso non ha fatto bene, ma non si discute il valore del giocatore. Magari in un ambiente fanno bene, cambiano ambiente e fanno meglio. Ma il suo valore assoluto nessuno l'ha mai messo in dubbio".