Trasformare una stagione che pareva avviata verso un mare di delusioni in una rincorsa verso importanti obiettivi in Italia e in Europa non è ancora abbastanza, per il condottiero ed ex capitano della Roma. Danielesa bene che gli obiettivi, sebbene più vicini rispetto a qualche settimana fa, sono ancora tutti da centrare. A contendere la posta in palio alla compagine capitolina nella trentacinquesima giornata sarà una Juventus desiderosa di chiudere il discorso qualificazione in Champions e di riscattare, almeno in parte, le difficoltà degli ultimi mesi.Stando alle ipotesi dei bookies, l’equilibrio regna sovrano, o quasi…Corto muso all’Olimpico? - Dopo lo 0-0 con il Milan, Massimiliano Allegri punta a tornare al successo per assicurarsi una conclusione di annata serena, in attesa della finale di Coppa Italia. Il segno 2 nella gara di Roma è dato da Betclic a 2.54, quota non distante da quella riferita all’affermazione dei padroni di casa, a 2.73. Il pareggio è stimato a 2.95, mentre sembra prospettarsi uno scontro sul filo del rasoio anche in termini di gol segnati, con l’Under 2.5 a 1.50 e l’Over 2.5 a 2.21.All’andata la decise Rabiot - La rete del centrocampista francese nel match di Torino del 30 dicembre 2023 fu sufficiente per garantire la vittoria juventina sulla squadra allora guidata da José Mourinho. Lo 0-1 all’Olimpico è ora quotato a 6.00 da Betclic. Al contrario, nell’ultimo precedente in Serie A disputato in casa romanista del 5 marzo 2023, furono i giallorossi a imporsi di misura con la firma di Gianluca Mancini. La replica dell’1-0 è indicata a 6.25.