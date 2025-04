Roma-Juventus, le prove di Tudor: tre possibili cambi di formazione

AFP or licensors



Roma-Juventus, i cambi di formazione di Tudor

Si avvicina la sfida tra Roma e Juventus, in programma domenica allo Stadio Olimpico; partita molto importante per la corsa ai posti Champions. Igor Tudor nella prima formazione schierata ha già portato diversi cambiamenti che riproporrà anche nella prossima partita. Nelle prove tattiche infatti alla Continassa il tecnico ha lavorato ancora sul 3-4-2-1, già visto contro il Genoa. Ma chi sarà utilizzato?A due giorni da Roma-Juve, come riporta il Corriere dello Sport, sono ipotizzabili almeno due cambi di formazione rispetto al successo contro il Genoa: Kalulu al posto dell’infortunato Gatti e Kolo Muani dall’inizio. Per quanto riguarda l'attacco, si legge, se il francese dovesse fare il centravanti, allora darebbe il cambio a Vlahovic; se giocasse sulla trequarti, invece, manderebbe in panchina Koopmeiners. Teun, quasi certamente, non comincerà la partita, mentre il duttile McKennie dovrebbe trovare comunque un posto. Cambiaso è recuperato: ha due allenamenti per convincere Tudor a schierarlo.

A centrocampo sarà confermata la coppia Locatelli-Thuram, così come la presenza di Kenan Yildiz sulla trequarti, sperando possa ripetere la prestazione fornita nell'ultima partita dove ha ritrovato oltre al minutaggio anche la fiducia necessaria per brillare e fare la differenza.