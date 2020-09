Stasera alle 20.45 all'Olimpico di Roma prima trasferta per Andrea Pirlo da allenatore della Juventus. L'avversario è la formazione giallorossa allenata da Paulo Fonseca, desiderosa di riscattare la sconfitta a tavolino rimediata contro il Verona per un errore di compilazione della lista per la Lega Serie A. Il tecnico della Juve pensa di confermare l'undici di domenica scorsa contro la Samp, facendo accomodare in panchina Morata e Dybala. Unici dubbi: a sinistra De Sciglio potrebbe insidiare Frabotta, così come Bentancur potrebbe inserirsi in mezzo al campo al posto di Rabiot.

IN TV - La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky, per la precisione sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Possibile, per gli abbonati alla pay tv, vedere la partita live anche in streaming grazie al servizio Sky Go. Qui su Ilbianconero.com potrete seguire la diretta testuale alla quale seguiranno pagelle, interviste e tutti gli approfondimenti del post-partita. ​



Scorri o clicca sulla gallery per le probabili formazioni