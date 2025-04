Roma-Juventus, le pagelle di Kalulu: 'Sulle montagne russe, applausi ma...'

Getty Images

Roma-Juventus, le pagelle di Kalulu

Una prestazione nel complesso positiva per Pierrenonostante l'errore sul goal di Shomurodov che ha portato al pareggio della Roma. Il difensore della Juventus ha salvato i bianconeri in almeno due occasioni."Come un gol, più di un gol: la perfetta scivolata con cui strozza in gola a Cristante l’esultanza è degna di un quadro da esposizione. La sua partita, però, è da montagne russe: impreciso nelle ripartenze, decisivo con una sgroppata sulla destra sul gol, ingenuo quando El Shaarawy gli prende il tempo di testa", il commento di Tuttosport che dà 6,5 al francese.

Voto nettamente più alto (7,5) per la Gazzetta dello Sport: "Va spesso al cross, come nell’azione del vantaggio. In difesa due volte miracoloso su Cristante e su Gourna-Douath. Sbaglia sul gol, ma non è il solo".Una via di mezzo invece il giudizio della Stampa su Kalulu (7): "Cristante, e l’Olimpico, hanno già le mani al cielo quando spunta la sagoma del giovane 15 bianconero a riavvolgere il nastro: tempismo salvifico. La sua fatica viva sull’altalena, grandi applausi, qualche distrazione come quando osserva Shomurodov pareggiare, di nuovo applausi".