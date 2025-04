Roma-Juventus, le PAGELLE dei giornali: 'Kalulu miracoloso', 'Yildiz troppo poco'

Getty Images

Roma-Juventus, le PAGELLE dei giornali

La seconda uscita ufficiale delladisi chiude con un pareggio per 1-1 all'Olimpico contro la Roma. Bianconeri avanti al calare della prima frazione di gioco grazie alla splendida volée di Manuel Locatelli, autore del momentaneo 1-0.Ad inizio ripresa, però, Claudio Ranieri ha calato l'asso vincente dalla panchina: dentro Shomurodov e proprio l'uzbeko ha sfruttato una corta respinta di Di Gregorio per insaccare il pallone valso il definitivo 1-1.Una Juventus double face pareggia 1-1 sul campo della Roma mostrando comunque tracce più che tangibili di una solidità ritrovata in ogni zona del campo. I bianconeri hanno disputato un primo tempo di altissimo profilo e di grande intensità, chiudendo in vantaggio.

Nella ripresa Madama non è riuscita a confermare quanto di buono fatto vedere nella prima parte di gara e ha dovuto accontentarsi del pari. La prestazione, però, è stata davvero confortante e lascia ben sperare per il futuro.