Una partita elettrica, che non riesce a privilegiare una scarica su un'altra. Roma-Juventus ha dato la sensazione di poter essere tante cose, e alla fine non è stato nulla. O meglio:Dal gol di Lukaku alla risposta di Bremer, passando per le giocate di Chiesa, le parate di Svilar, i salvataggi di Danilo. Ecco: di occasioni, e di emozioni, non sono certamente mancate. Hanno fatto da cornice a un quadro che può soddisfare comunque più Allegri rispetto a De Rossi. Non sarà arrivata la vittoria Champions, ma è giunto ugualmente un segnale: questa squadra è ancora viva, l'obiettivo dovrà presto farsi una formalità.