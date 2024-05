Il traguardo è lì a due passi, ma prima di tagliarlo c’è l’ultimo strappo, l’ultima salita da affrontare e l’importante è arrivarci con benzina in corpo e, soprattutto, nella testa. Questa sera, contro la, laha la prima opportunità in questo finale di stagione per conquistare matematicamente l’obiettivo Champions League. Obiettivo che arriverà solo in caso di vittoria contro la squadra giallorossa che, da parte sua, vuole fare di tutto per rendere difficile il compito ai bianconeri e ha il desiderio di alimentare le proprie speranze in chiave europea.