Sarà l'arbitro Andreaa dirigere il match train programma domenica 5 maggio alle 20.45 allo Stadio Olimpico ( QUI LA DESIGNAZIONE COMPLETA ). E i tifosi bianconeri possono iniziare a fare gli "scongiuri", perché la squadra di Massimiliano Allegri ha perso entrambe le gare di quest'anno in cui ha incrociato sul proprio cammino il fischietto della sezione di Como, tutte e due giocate in trasferta: la prima a Reggio Emilia (4-2 per il Sassuolo) e la seconda proprio a Roma (1-0 per la Lazio). Tra l'altro questi due sono gli unicidella Juventus con l'arbitro Colombo fuori dalle mura amiche; l'altro incrocio risale alla stagione 2022-23, e in quel caso la Juve riuscì a battere lo Spezia in casa (2-0).