Ieri sera allo stadio Olimpico di Roma si è giocata la gara traconclusa per 1-1. La Vecchia Signora tramite i propri account social però ha voluto celebrare la giocata di Charly. Il giocatore è arrivato in prestito dal Southampton nel corso del mercato di gennaio e ieri è sceso in campo sul prato della capitale. Protagonista poi di un intervento in scivolata da vedere e rivedere che appunto la Vecchia Signora ha voluto pubblicare anche sui propri profili social. Di seguito il video di quanto accaduto ieri sera allo stadio Olimpico: