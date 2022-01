ROMA - JUVENTUS 3-4

Reti: 11' Abraham (R), 18' Dybala (J), 48' Mkhitaryan (R), 52' Lo. Pellegrini (R), 70' Locatelli (J), 72' Kulusevski (J), 75' De Sciglio (J)



Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibañez, Cristante, Smalling; Maitland-Niles, Lo. Pellegrini (88' B. Mayoral), Veretout (78' C. Perez), Mkhitaryan, Viña; Felix (71' Shomurodov), Abraham. A disp: Boer, Mastrantonio, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Villar, Bove, Zalewski. All. Mourinho.



Juve (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Bentancur (63' Arthur), Locatelli; McKennie, Dybala (82' Chiellini), Chiesa (32' Kulusevski); Kean (63' Morata). A disp: Perin, Senko, Lu. Pellegrini, Rabiot, Bernardeschi, K. Jorge, Aké. All. Allegri (in panchina Landucci)



Arbitro: Davide Massa



AMMONITI Cuadrado (J), Veretout (R), Ibanez (R), Locatelli (J), Cristante (R)

ESPULSO De Ligt (J) per doppia ammonizione