Roma-Juventus, il pronostico di Boniek

un' ora fa



Il doppio ex di giornata è Boniek che ha vestito la maglia sia della Juventus che quella della Roma. L'ex calciatore ha parlato a Romanews.eu. Questo il suo pensiero verso la sfida di Serie A.



BONIEK- "Quale delle 2 squadre arriva meglio allo scontro? La Roma ci arriva bene; Claudio ha fatto un miracolo, perché Ranieri “fa” miracoli, non è la prima volta. La Juve è forte, ha giocatori tosti pur se non ha un vero e proprio “crack”, è rigenerata mentalmente dal recente cambio della guida tecnica. Sarà un match equilibrato, forse deciso da uno o due episodi".