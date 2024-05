I convocati di Allegri per Roma-Juventus

Szczesny

Pinsoglio

Perin

De Sciglio

Bremer

Gatti

Danilo

Rugani

Cambiaso

Djalò

Locatelli

Kostic

McKennie

Miretti

Weah

Rabiot

Alcaraz

Nicolussi Caviglia

Chiesa

Vlahovic

Milik

Iling Junior

Kean

Due assenze per la, partita in direzione. I bianconeri raggiungeranno la Capitale in serata, dove domani affronteranno la squadra giallorossa allo stadio Olimpico.E' un match point per l'obiettivo: se dovesse vincere, laguadagnerebbe quanto prima la qualificazione alla coppa più importante.Confermate le assenze di Yildiz e Alex Sandro. Il turco ha sofferto di gastroenterite e non si è allenato; per Alex, invece, sovraccarico muscolare.Ecco i convocati della Juventus: