Juventus, quale futuro per Huijsen?

Una domanda, questa, a cui è difficile dare una risposta in questo momento, con laancora impegnata nel centrare la qualificazione alla Champions League e dunque impossibilitata a programmare nei dettagli il futuro. Il giovane difensore classe 2005 sarà un "osservato speciale" nel match di domani allo Stadio Olimpico, in cui però potrebbe non trovare spazio: con l'arrivo sulla panchina delladi Daniele, infatti, è finito un po' ai margini della squadra, mentre con Josè, che lo aveva fortemente voluto in giallorosso, era stato persino titolare, anche per via dell'assenza di Chris Smalling.E ora? Chissà. Non è un segreto, infatti, che Huijsen sia un po' più distante dalla Juventus, dove comunque rientrerà a fine stagione al termine del prestito. Adesso la sua permanenza a Torino non è più garantita, non tanto perché alla Continassa non siano convinti delle sue qualità, ma piuttosto perché la sua cessione potrebbe portare una cifra non indifferente da reinvestire sul mercato, per grandi obiettivi: la richiesta di base è di, e sulle sue tracce ci sono già squadre di caratura europea come