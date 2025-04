2025 Getty Images

Roma-Juventus, giocherà Teun Koopmeiners? Cosa filtra

19 minuti fa



La Juventus scenderà in campo domani sera alle ore 20.45 per la sfida dello stadio Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri. Il tecnico della Vecchia Signora Igor Tudor scioglierà domani ovviamente gli ultimi dubbi di formazione, ma sembra che abbia le idee abbastanza chiare. Chi potrebbe essere escluso infatti è il centrocampista olandese classe 1998 Teun Koopmeiners. Le sue prestazioni non sono state convincenti nelle ultime apparizioni, nemmeno nella prima con il tecnico croato. Quindi sembra vada verso la panchina con Kenan Yildiz e Nico Gonzalez alle spalle di Dusan Vlahovic.