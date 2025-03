Roma-Juventus, emergenza totale per Ranieri a destra: nessuno disponibile

Getty Images

Emergenza Roma sulla destra: chi gioca contro la Juventus

Grande attesa per il prossimo match di campionato tra Roma e Juventus, divise in classifica da soli tre punti. Da oggi inizia la preparazione delle due squadre al match in programma all'Olimpico. Non mancano gli indisponibili. E se per la Juventus il problema è in difesa con il forfait di Federico Gatti, per Ranieri l'emergenza è sulla destra.Tutti gli esterni destri presenti nella rosa giallorossa sono attualmente indisponibili infatti.Zeki Celik è rimasto fuori anche nell'ultima partita, così come Devyne Rensch e Saud Abdulhamid. Mentre Alexis Saelemaekers sarà squalificato per somma di ammonizioni. L'unico esterno disponibile è Angelino, che però gioca sulla corsia opposta. Un vero problema per Ranieri in vista della Juventus.

Celik è fermo da metà marzo circa a causa di una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra anche se ci sono speranze che possa recuperare contro la Juventus. L'esterno si è allenato a parte negli ultimi giorni e potrebbe quindi tornare a disposizione della squadra in settimana. Sarebbe chiaramente un recupero importante e che eviterebbe soluzioni alternative.