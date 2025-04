Roma-Juventus e quella volta in cui Cassano spaccò la bandierina per 'gioco'

AFP via Getty Images

Quando Cassano spaccò la bandierina in Roma-Juventus

Non solo il gesto diverso rimasto nella storia dell'eterna sfida tra le due squadre. Queldell'8 febbraio del 2004 terminato 4 a 0 a favore dei giallorossi è diventato memorabile anche per una "cassanata" di, grande protagonista in campo e non solo con due goal.È stato lo stesso (ormai ex) attaccante a raccontare quanto accaduto quella sera, in uno dei suoi libri: "Prima della partita mi prende 'sta fissa di spaccare la bandierina. Vado dal mister che mi dà l'ok: 'Se vinciamo ti autorizzo a farlo', mi dice. Troppo facile, penso. Facciamo così: la spacco solo se vinciamo e faccio almeno una doppietta". Quanto pensato e previsto da Cassano si tramutò in realtà: doppietta alla Juventus ed esultanza 'naif', che gli costò l'ammonizione da parte dell'arbitro. "Viene e mi dice: 'Antò, stai facendo una grande partita, state vincendo 4-0, perché fai 'sta stronzata? (no, forse stronzata non l'ha detto, ma il concetto comunque era quello). 'Hai ragione, ma avevo fatto una scommessa, tra me e me', rispondo. 'Se è così, che ti devo dire?'. E me lo sono abbracciato".

Un aneddoto che torna di attualità oggi, a due giorni di distanza da un nuovo capitolo della sfida tra le due squadre che questa volta mette in palio punti pesantissimi per la qualificazione alla prossima Champions League: Juventus e Roma, infatti, sono divise da appena tre punti in classifica, motivo per cui vorranno giocarsela a viso aperto cercando a tutti i costi una vittoria che potrebbe avere un peso notevole.