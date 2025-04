Roma-Juventus e quel gesto di Totti a Tudor: cosa c'era dietro il '4' mimato con la mano

si affronteranno domenica sera allo stadio Olimpico in una sfida molto attesa, che si è trasformata in un crocevia decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. A otto giornate dal termine del campionato di Serie A, la squadra bianconera occupa il quinto posto in classifica con 55 punti, appena uno in meno del Bologna, quarto, mentre la Roma è sesta a quota 52. Nella capitale, Claudio Ranieri guideranno le rispettive squadre alla ricerca di tre punti fondamentali.Roma-Juventus è un grande classico che torna a infiammare il calcio italiano, un match che in passato ha deciso scudetti e ha alimentato una rivalità che andava ben oltre il calcio. Negli anni la sfida ha avuto come protagonisti personaggi leggendari come Giampiero Boniperti e Michel Platini, Paulo Roberto Falcão e Nils Liedholm, fino agli incontri del decennio scorso con il "violino" di Garcia. In questi giorni, però, viene ricordato soprattutto un precedente particolare della stagione 2003-04, quando la sfida vedeva in panchina Marcello Lippi e Fabio Capello, in campo Alex Del Piero e

Il gesto di Totti a Tudor in Roma-Juventus del 2004

Il riferimento è alla storica, un match rimasto impresso nella memoria anche per il celebre gesto del Pupone, capitano e numero 10 giallorosso, nei confronti dei giocatori bianconeri, in particolare proprio di quel Tudor che domenica tornerà a sfidare la Lupa per la prima volta da allenatore bianconero. Ma cosa avvenne nello specifico? Negli ultimi istanti di quella partita, Totti non esitò a sottolineare al croato il punteggio, mimando con un gesto eloquente un. Solo anni dopo spiegò il motivo dietro a quel gesto, parlando con il rivale e amico Del Piero: "A te non mi sarei mai permesso di farlo, l’ho fatto a Tudor perché durante il match mi aveva dato una gomitata sul muscolo e mi si era addormentato tutto il braccio. Era un dolore terribile, quasi mi veniva da piangere. Quando ci siamo incontrati di nuovo, è stato un gesto istintivo". Riguardo alla partita, Totti aggiunse: "Credo che una delle due migliori gare della mia carriera sia stata proprio quel Roma-Juve 4-0 (l'altra è una Roma-Empoli, ndr): con Cassano riuscivamo a fare quasi ogni passaggio perfetto".