Juventus, attenta a Dovbyk: meglio di lui solo Retegui

La Juventus gioca in trasferta contro la Roma, un big match fondamentale per la corsa al quarto posto. I bianconeri affrontano una gara molto complicata, contro un avversario in un grande momento di forma. I giallorossi, infatti, vengono da una striscia di sette vittorie consecutive in Serie A e si sono portati proprio a -3 dalla Juve.Oltre a essere una partita fondamentale per l'obiettivo qualificazione alla Champions League, sarà uno scontro diretto. La Roma può agganciare i bianconeri, ma dall'altra parte con una vittoria la Juventus si porterebbe momentaneamente al quarto posto, in attesa dell'altro big match di giornata tra

Roma-Juventus, i numeri di Dovbyk

Sarà importante tenere d'occhio diversi aspetti nella partita, anche degli avversari, in particolare Artem Dovbyk: l'attaccante giallorosso è tra i più pericolosi dell'intero campionato.L'ex Girona è stato tra gli acquisti più importanti della sessione estiva di mercato della Roma. I bianconeri dovranno dunque fare attenzione, infatti Dovbyk ha segnato più di chiunque altro in campionato nel 2025, a eccezione del capocannoniereL'attaccante giallorosso ha segnato 6 goal (11 stagionali) nel nuovo anno, mentre Retegui è già arrivato in doppia cifra (10).