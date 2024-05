Niente squalifica, con tutta probabilità, per Bryan. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista azzurro non riceverà nessuna sanzione per la presuntapronunciata durante il match di domenica traperché l'episodio sarebbe stato pizzicato solo in video dalle telecamere senza l'ausilio di un audio, cosa che renderebbe più complicata la decisione del Giudice Sportivo. Il caso, quindi, sembra destinato a chiudersi in breve tempo, senza conseguenze per il classe 1995 che potrà restare a disposizione di Daniele De Rossi.