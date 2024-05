Da"Domani, sabato 4 maggio, è vigilia della gara e Massimiliano Allegri presenterà il match in conferenza stampa – visibile in diretta su Juventus TV – alle ore 11:00, all'Allianz Stadium. Nel primo pomeriggio, poi, la squadra si troverà al Training Center per l'ultima sessione di allenamento prima della partenza per Roma".