Verso Roma-Juventus, Ranieri recupera un titolare: le ultime

AFP via Getty Images

Roma-Juventus sarà una partita molto importante per entrambe le squadre. I bianconeri sono tornati al lavoro dopo l'esordio vincente contro il Genoa, ma come ha dichiarato lo stessonon può bastare. È ora di continuare a faticare, per centrare un obiettivo fondamentale per il futuro, la Champions League.La Juve affronta un avversario tosto, infatti la Roma è stata protagonista di un 2025 fin qui praticamente perfetto, con un rendimento migliore di ogni altra squadra. I giallorossi hanno vissuto una stagione complicata, cambiando due volte allenatore, ma dal ritorno dihanno trovato un grande momento di forma.

Roma, Ranieri recupera Celik per la Juventus

La Roma si è portata proprio dietro ai bianconeri, e ora si trova al sesto posto con 52 punti, tre in meno della stessa Juventus. Verso il big match dello stadio Olimpico, i giallorossi mettono nel mirino il rientro di un titolare, mentre i bianconeri fanno i conti con il lungo stop di Gatti e il lavoro differenziato diRanieri ha recuperato, che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo le ultime settimane passate ai box. Il terzino giallorosso si era sottoposto a degli esami per un fastidio muscolare, e i test avevano evidenziato una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra.Il turco è dunque rientrato e oggi si è allenato con il resto della squadra, e secondo quanto riporta Sky Sport si candida a una maglia da titolare contro la Juventus. Dall'altra parte Tudor dovrà fare a meno di Gatti per un mese, dunque dovrà subito, effettuando dei cambi rispetto a quella scesa in campo con il Genoa.